Pescantina riscopre l’Adige | quattro domeniche lungo il fiume tra musica natura e famiglie

Da veronasera.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescantina, dal 17 maggio al 7 giugno, si terrà una serie di eventi lungo il lungofiume dell’Adige. Quattro domeniche saranno dedicate a momenti di musica, attività legate alla natura e incontri per le famiglie. La rassegna coinvolge cittadini e visitatori, offrendo l’opportunità di riscoprire gli spazi del fiume attraverso diverse iniziative culturali, ambientali e ricreative. L’obiettivo è far vivere nuovamente l’area e favorire l’aggregazione intorno a queste attività.

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Dal 17 maggio al 7 giugno il lungofiume di Pescantina diventerà il filo conduttore di una nuova rassegna pensata per riportare cittadini e visitatori a vivere gli spazi dell’Adige attraverso appuntamenti culturali, ambientali e ricreativi. Si intitola “Pescantina che scorre” il calendario. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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