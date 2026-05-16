Perugia presente e futuro ancora da scrivere | Budget di 2 milioni aperti alla cessione

In una riunione recente, è stato annunciato che il budget per il progetto ammonta a due milioni di euro e che sono aperti alla possibilità di cedere quote o coinvolgere nuovi soci. Si è parlato di un processo di ridimensionamento e di un’attenzione particolare alla sostenibilità, senza escludere alcuna opzione riguardante la gestione futura. La città di Perugia si trova di fronte a decisioni che definiranno il suo sviluppo, con un’attenzione rivolta sia al presente che alle prospettive future.

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