Perugia presente e futuro ancora da scrivere | Budget di 2 milioni aperti alla cessione
In una riunione recente, è stato annunciato che il budget per il progetto ammonta a due milioni di euro e che sono aperti alla possibilità di cedere quote o coinvolgere nuovi soci. Si è parlato di un processo di ridimensionamento e di un’attenzione particolare alla sostenibilità, senza escludere alcuna opzione riguardante la gestione futura. La città di Perugia si trova di fronte a decisioni che definiranno il suo sviluppo, con un’attenzione rivolta sia al presente che alle prospettive future.
Sostenibilità, ridimensionamento, nessuna preclusione alla cessione o all’ingresso di soci, di sicuro un taglio netto sul budget. "Cedere? Se è per il bene del Perugia. Anche se devo dire che abbiamo avuto 34 imprenditori che hanno chiesto informazioni ma non c’è stata nessuna offerta". Il direttore generale del Grifo, Hernan Borras si vede costretto a fare chiarezza "perché sento tanta pressione che in altre piazze non c’è". Dopo una delle stagioni più modeste della storia del Grifo, l’attenzione è sul futuro che, però, sulla carta non sarà florido. "Le ultime due stagioni sono state un un disastro di cui mi prendo la responsabilità come ho sempre fatto in passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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