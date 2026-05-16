PerlaPA avviato il nuovo sistema per gli Incarichi Esteri

Da orizzontescuola.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito di PerlaPA è stata pubblicata una nota che annuncia l’attivazione di un nuovo sistema dedicato alla gestione degli incarichi esteri per le pubbliche amministrazioni. Questo strumento permette di monitorare e coordinare le attività svolte all’estero dagli enti pubblici. La comunicazione indica che il sistema è ora operativo e disponibile per l’utilizzo da parte delle amministrazioni interessate. La pubblicazione è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di implementazione.

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Sul sito PerlaPA è stata pubblicata la comunicazione relativa all’avvio del nuovo sistema Incarichi Esteri, lo strumento destinato alle pubbliche amministrazioni per la gestione dell’adempimento collegato agli incarichi svolti all’estero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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