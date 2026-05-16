Perché ‘Prova a non ridere!’ è il nuovo fenomeno per le famiglie

Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi l’anarchia assoluta nelle sue taglienti battute: un linguaggio infantile che colpisce in pieno volto come un gancio su un ring durante un incontro di pugilato. E dunque non si può che rimane storditi, sospesi, a metà tra il non capire che cosa stia succedendo e la risata spontanea. Alessandro Perugini, ospite del vodcast SediciNoni, è riuscito a trasformare la freddura, una delle tecniche più datate e sottovalutate dell’umorismo, in un fenomeno pop capace di conquistare social, librerie e ora anche la tv. Prova a... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Perché Checco Zalone ci fa ridere

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Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, è ospite a Deejay Chiama Italia in occasione dell'arrivo su Rai Gulp, dal 18 maggio, di Prova a non ridere, la serie animata con cui a le sue iconiche freddure e i giochi di parole approdano in televisione. Nell'intervista x.com

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