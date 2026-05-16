Negli ultimi anni, molte marche di calzature sportive hanno iniziato a lanciare versioni mule delle loro sneaker, lasciando spesso perplesse le persone con il risultato. Questa tendenza si nota soprattutto tra le scarpe di fascia alta, che adottano questo stile per motivi di design o praticità. A volte, queste reinterpretazioni non incontrano il favore del pubblico, altre volte invece trovano un riscontro positivo. La moda delle mule sembra aver preso piede anche tra i modelli più popolari e venduti del settore.

Ogni tanto, l’industria delle sneaker se ne esce con qualcosa di veramente ridicolo. A volte finisce che funzionano. Altre volte, assolutamente no. Ricordate i modelli pre-usurati o quegli NFT di qualche anno fa? Proprio ora siamo all'inizio di una di queste tendenze: le sneaker mule. E per qualche ragione, ogni grande brand di scarpe sportive ci si sta buttando a capofitto. Abbiamo visto i primi segnali delle sneaker mule (o "snule", come le ho sfortunatamente battezzate alla fine dell'anno scorso) nel 2024, quando Jordan Brand ha lanciato la Air Jordan Mule Golf. Ma quella era pensata per i golfisti che camminano verso il green piuttosto che per quelli che ci giocano davvero. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché ogni grande sneaker ora è una mule?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nike Mind 001 Geode Teal Release

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Zendaya droppa la sneaker più cool della stagione (spoiler: è una ballet sneaker e sparirà subito)

Grande Fratello VIP, Ibiza spiega perché è assente in ogni puntataGrande Fratello VIP, Ibiza Altea rivela perché non partecipa in studio alle puntate Grande Fratello VIP, Ibiza ha lasciato la casa più spiata...

Perché la New Balance Abzorb 2010 è una delle sneaker re-edit più interessanti dei Grey Days 2026New Balance torna a celebrare il suo colore più rappresentativo - il grigio - con i Grey Days 2026, e la nuova ABZORB 2010 in edizione speciale ne è probabilmente l’espressione più contemporanea ... gqitalia.it

Perché le sneaker dei brand di lusso ci sembrano sempre già visteUn paio di settimane fa, il direttore creativo di Dior Jonathan Anderson, ha condiviso sul suo profilo personale un lungo carousel con alcune delle ultime creazioni della maison. Insieme a scarpe con ... gqitalia.it