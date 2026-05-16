Nella famiglia social nata a Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno deciso di cambiare il nome alla loro seconda figlia pochi giorni dopo la nascita. La coppia ha comunicato la decisione ai loro follower, sorprendendo chi aveva già conosciuto il nome originario scelto dalla coppia. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando curiosità tra i follower e i media che seguono da vicino la loro vita.

Colpo di scena nella famiglia social più amata nata a Uomini e Donne. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno deciso di cambiare il nome della loro seconda figlia a pochi giorni dalla nascita, sorprendendo i fan che avevano già accolto con entusiasmo il nome scelto dalla coppia. La bambina, infatti, inizialmente era stata registrata come “Beatrice Partenope”, ma nelle ultime ore l’ex corteggiatrice ha spiegato perché lei e Andrea abbiano deciso di eliminare il secondo nome. La notizia è emersa direttamente dai social di Natalia Paragoni, che ha risposto alle domande dei follower chiarendo ogni dubbio sul piccolo “giallo” nato attorno al nome della neonata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Perché Natalia Paragoni ha cambiato nome alla figlia?

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Natalia Paragoni toglie il nome alla figlia (appena nata): il motivo

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Natalia Paragoni ha cambiato il nome scelto per la seconda figlia dopo il parto del 5 maggio. L’influencer ha spiegato sui social perché lei e Andrea Zelletta hanno deciso di eliminare il secondo nome della bambina. #NataliaParagoni ift.tt/KyVwe8O x.com

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