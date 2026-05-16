Un attore noto ha trascorso 22 giorni in Perù, vivendo senza elettricità e sotto un nome diverso da quello reale. La decisione di allontanarsi dalla vita pubblica avrebbe avuto come scopo il ritrovare sé stesso, secondo quanto dichiarato. Durante questo periodo, ha soggiornato in una località remota, lontano dai riflettori e dagli impegni professionali. La sua fuga è stata resa nota attraverso alcuni dettagli condivisi sui social media e successivamente dai media.

22 giorni in Perù, senza elettricità, per ritrovare sé stesso. È l’esperienza che Matthew McConaughey ha raccontato con dovizia di particolari durante un’intervista al podcast No Magic Pill; il premio Oscar ha raccontato a Blake Mycoskie che la pressione della fama iniziale è stata tale da spingerlo a a cercare rifugio lontano dai riflettori, in un luogo sperduto e completamente isolato. L’attore texano, dunque, stava cercando di ritrovare autenticità, di decifrare quale parte della sua vita fosse reale e quale parte fosse una farsa: “Avevo bisogno di rimettere i piedi per terra. Così mi sono disconnesso. Boom. Sono andato in Perù. Dovevo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché Matthew McConaughey sparì per 22 giorni in Perù, senza elettricità e sotto falso nome: la verità dietro la fuga

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