Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia a Roma, la madre di Jannik Sinner ha abbandonato la tribuna nel corso del match contro Medvedev. L’episodio si è verificato mentre il giovane tennista affrontava un momento difficile in campo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al riguardo, e la donna ha scelto di lasciare gli spalti senza spiegazioni pubbliche. La partita è proseguita con il pubblico che ha assistito al confronto tra i due atleti.

Troppa emozione per la mamma di Jannik Sinner, Siglinde, che ieri, durante la semifinale degli Internazionali d’Italia, a Roma, ha lasciato la tribuna, nel mezzo della sfida di suo figlio contro il russo Medvedev. La gara è stata poi sospesa per pioggia sul risultato di 1-1, ma con con Sinner in vantaggio per 4-2 nel terzo, decisivo set, che si completerà oggi, non prima delle 15.00, dopo la semifinale del doppio maschile BolelliVavassori vs. HarrisonSkupski. Il comportamento nella donna non aveva alcunché di polemico, ma è stato solo il frutto della tensione. Lo ha aveva raccontato qualche giorno fa lo stesso Sinner a Paolo Maldini, campione del calcio e bandiera del Milan, club per il quale fa il tifo, presente a Roma per dimostrare il suo supporto al numero uno del tennis mondiale: “Quando è troppo tesa mamma se ne va. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché la mamma di Sinner ha lasciato la tribuna durante la semifinale a Roma: il retroscena

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