Doppio confronto di alta classifica, oggi (ore 15 e ore 20) al "Bosca Stadium" per il Baseball Godo che affronta la capolista Verona, sconfitta solo due volte da inizio stagione e vittoriosa in ben 10 occasioni. La grande incognita di questo match è sicuramente il tempo che si annuncia decisamente incerto, anzi è quasi certo che pioverà: in questo caso, se le condizioni del campo non lo permetteranno, le partite non si giocheranno. In ogni caso Verona è l’avversario più pericoloso del lotto e, a questo punto della stagione, la principale candidata ad approdare ai playoff anche se nell’ultimo turno, in casa con Buttrio, ha perso gara1, quella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per Godo c’è la capolista. Ma con l’incognita meteo

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Quanto godo per i retwitt dei ratti aahhhhhh Sanno che è la realtá ma non possono farci nulla e fanno i finti distaccati che ironizzano x.com

non mi godo più il mio genere. cosa è cambiato? reddit

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