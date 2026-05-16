Gli operai dello stabilimento Electrolux di Forlì hanno organizzato un presidio notturno per protestare contro la possibile chiusura dello stabilimento. La mobilitazione coinvolge tutto il personale e si prolunga nel tentativo di evitare i licenziamenti annunciati dall'azienda. Il ministro del lavoro ha dichiarato l’intenzione di intervenire per cercare di prevenire eventuali esuberi, mentre i rappresentanti sindacali hanno confermato l’adesione alla protesta e la volontà di mantenere attiva la produzione. La vertenza si estende oltre i confini dello stabilimento, coinvolgendo anche le istituzioni locali.

Forlì, 16 maggio 2026 – La vertenza Electrolux continua ad allargarsi ben oltre i cancelli dello stabilimento di viale Bologna. Dopo l’annuncio del piano di riassetto che prevede 1.700 esuberi in Italia, di cui circa 400 a Forlì, l’azienda “organizza sabati straordinari e la sesta notte agli operai”, si legge in una nota delle rappresentanze aziendali di Fiom Cgil. Il sindacato non ci sta e da ieri sera è scattato il presidio notturno alla portineria e ai tornelli d’ingresso. “Il pericolo è che portino via impianti piani cottura, come accaduto l’altra notte a Cerreto D’Esi, fabbrica a rischio chiusura”, sottolinea il sindacato. https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per Electrolux mobilitazione totale, presidio notturno degli operai. Urso: “Evitiamo i licenziamenti”

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