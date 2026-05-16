Per chi vuole immergersi nel cuore di un’America non convenzionale
T HE LUNCH – A LETTER TO AMERICA Genere: documentario poetico-antropologico Regia: Gianluca Vassallo. Con Eduardo Hernandez, Robert Arnold Linsay, Martin Coronel, Pastor Michelle Elfers, Mark Leonard, Grant O’Brien Ritratto di un’anima fragile: una clip da “Nino”, film d’esordio di Pauline Loquès X Leggi anche › “Yellow Letters” di Ilker Çatak: la recensione di Paolo Mereghetti Indefinibile e sorprendente come la poesia America di Allen Ginsberg, che sentiamo sui titoli di coda recitata dallo stesso autore, The Lunch di Gianluca Vassallo sfugge a ogni definizione, anche quella di documentario per come usa le riprese fatte durante la fine della campagna elettorale del 2024, che portò alla vittoria di Trump su Kamala Harris. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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