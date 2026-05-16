Pensioni | la Cgil mobilita i dipendenti contro i nuovi tagli alle aliquote

La Cgil ha annunciato una mobilitazione dei lavoratori in risposta ai recenti provvedimenti che prevedono tagli alle aliquote di rendimento delle pensioni. Le nuove misure interessano diverse categorie di dipendenti, le cui pensioni potrebbero subire riduzioni a causa dell'adeguamento alla speranza di vita. Le modifiche normative prevedono che l'età pensionabile venga aggiornata in base alle aspettative di vita, con conseguenze dirette sugli importi percepiti. La questione ha suscitato discussioni tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori coinvolti.

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? Domande chiave Quali categorie di lavoratori rischiano il taglio delle aliquote di rendimento?. Come influirà l'adeguamento alla speranza di vita sull'importo della pensione?. Perché il governo considera privilegi i calcoli delle ex Casse del Tesoro?. Quanto potrebbe ridursi l'assegno per chi ha più di 15 anni di servizio?.? In Breve Revisione aliquote per iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug con valore iniziale 23,865 per cento.. Rischio riduzione pensioni per lavoratori con anzianità tra zero e 15 anni di servizio.. Ezio Cigna coordina la mobilitazione politica contro le nuove regole sulla speranza di vita.. Simulazioni Cgil prevedono impatti economici rilevanti per i lavoratori nel lontano anno 2050. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pensioni: la Cgil mobilita i dipendenti contro i nuovi tagli alle aliquote ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Studio Cgil: pensioni dipendenti pubblici, tagli fino a 6.100 euro l’anno, 700mila lavoratori coinvoltiLa revisione delle aliquote di rendimento pensionistico, per una retribuzione annua di 30 mila euro produce un taglio annuo da circa 927 euro (per... Pensioni dipendenti pubblici, tagli fino a 6.100 euro l’anno, 700mila lavoratori coinvoltiLa revisione delle aliquote di rendimento pensionistico, per una retribuzione annua di 30 mila euro produce un taglio annuo da circa 927 euro (per... L’allarme della Cgil per difendere i privilegi residui sulle pensioniDopo i 55 mila esodati denunciati l'anno scorso, che non erano né 55 mila né esodati, il sindacato ci riprova ancora. Stavolta il casus belli sono i rendimenti maggiorati per alcuni dipendenti pubbl ... ilfoglio.it Pensioni pubbliche, fino a 49 anni di lavoro per evitare tagli da 274 mila euroLa denuncia Fp Cgil. Con la stretta sulle aliquote, le finestre più lunghe e la speranza di vita medici, insegnanti, ufficiali giudiziari e dipendenti degli ... repubblica.it