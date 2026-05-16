Pensioni | il paradosso della spesa al 16,5% tra riforme e deroghe

Negli ultimi anni, la spesa per le pensioni si è attestata intorno al 16,5% del totale della spesa pubblica, nonostante le numerose riforme e deroghe adottate nel tentativo di contenere i costi. La riforma Fornero, approvata alcuni anni fa, ha introdotto modifiche significative, ma i risparmi previsti sono stati progressivamente assorbiti da successivi aggiustamenti e deroghe che hanno modificato le regole iniziali. Questa dinamica ha portato a un paradosso tra gli obiettivi di contenimento e i risultati effettivi sui conti pubblici.

? Punti chiave Perché il risparmio della riforma Fornero è svanito dai conti pubblici?. Come fanno le continue deroghe a neutralizzare i tagli alla spesa?. Chi sono i beneficiari delle misure che aggirano i requisiti standard?. Quali rischi corre il lavoratore con questa confusione di regole?.? In Breve Spesa previdenziale italiana al 16,5% del PIL contro media europea del 12,4%.. Nove salvaguardie per ex esodati hanno assorbito i risparmi della riforma Monti-Fornero.. Misure come Ape sociale e opzione donna richiedono rispettivamente 30 e 35 anni contributivi.. Lavoratori gravosi possono uscire con 61 anni e 7 mesi di età..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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