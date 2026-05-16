Pegaso a Pisa la giornata dedicata ai dottorati toscani tra ricerca innovazione e alta formazione

Martedì 19 maggio si terrà a Pisa un evento dedicato ai dottorati in Toscana, con l’obiettivo di presentare le opportunità di ricerca, innovazione e formazione avanzata offerte dai diversi atenei. L’iniziativa si svolgerà nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, situata in via Curtatone e Montanara 15, e vedrà la partecipazione delle università di Pisa, Firenze, Siena e per Stranieri di Siena. L’appuntamento si rivolge a studenti e ricercatori interessati a conoscere le possibilità di approfondimento accademico.

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Martedì 19 maggio, nell'Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara 15, si terrà la giornata 'Scopri il Pegaso che fa per te!', iniziativa promossa dall'Università di Pisa insieme alle Università di Firenze, Siena e per Stranieri di Siena per presentare le opportunità offerte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Edilcassa Sicilia promuove giornata dedicata alla formazioneIl 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Edilcassa Sicilia promuove a Palermo un’importante... S A V E the D A T E Evento Fse+ Giornata Toscana dottorati Pegaso 19 maggio 2026 Palazzo LA SAPIENZA | Aula magna nuova P i s a @regionetoscana @giovanisi #coesioneitalia #politichedicoesione #informeu #informita #toscana x.com Università telematiche in Italia: quali sono le più riconosciute e spendibili nel mercato del lavoro reddit Dottorati Pegaso: a Pisa la giornata dedicata ai dottorati toscani tra ricerca, innovazione e alta formazioneMartedì 19 maggio, nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara 15, si terrà la giornata Scopri il Pegaso che fa per te!, ... gonews.it Pegaso non può volare: equipaggio ospitatoPisa, 31 agosto 2025 – Il maltempo a Pisa è anche solidarietà. Le storie di accoglienza silenziose in città. Ma noi che l’abbiamo scoperta, la vogliamo raccontare. È la notte fra venerdì e sabato, ... lanazione.it