Pegaso a Pisa la giornata dedicata ai dottorati toscani tra ricerca innovazione e alta formazione
Martedì 19 maggio si terrà a Pisa un evento dedicato ai dottorati in Toscana, con l’obiettivo di presentare le opportunità di ricerca, innovazione e formazione avanzata offerte dai diversi atenei. L’iniziativa si svolgerà nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, situata in via Curtatone e Montanara 15, e vedrà la partecipazione delle università di Pisa, Firenze, Siena e per Stranieri di Siena. L’appuntamento si rivolge a studenti e ricercatori interessati a conoscere le possibilità di approfondimento accademico.
Martedì 19 maggio, nell'Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara 15, si terrà la giornata 'Scopri il Pegaso che fa per te!', iniziativa promossa dall'Università di Pisa insieme alle Università di Firenze, Siena e per Stranieri di Siena per presentare le opportunità offerte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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