Pedro Acosta | Stiamo lavorando bene spero di poter fare due belle gare

Pedro Acosta ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP di Catalogna, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP che si sta svolgendo questo weekend a Barcellona. Il giovane pilota ha dichiarato di sentirsi soddisfatto del lavoro svolto e ha espresso la speranza di poter disputare due gare positive. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che attendono di vedere come si svilupperà la competizione in pista.

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Un sorprendente Pedro Acosta ha ottenuto la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Catalogna, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo weekend a Barcellona. precisamente sul tracciato del Montmelò. Grande prestazione quello dell’iberico in forza alla KTM, capace di fermare il cronometro a 1.38.068, condividendo la prima fila con la Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Franco Morbidelli, secondo a 0.233, e con la Gresini di Alex Marquez, terzo a 0.274. Una volta arrivato al parco chiuso, l’ex rookie ha commentato quanto fatto: “ E’ passato tempo dalla mia ultima pole, c’è da dire che l’ultima volta la gara non andò per niente bene, né la Sprint che quella lunga – ha detto Acosta – Adesso vedremo di fare meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pedro Acosta: “Stiamo lavorando bene, spero di poter fare due belle gare” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PEDRO ACOSTA junto a MARC MÁRQUEZ en Ducati Oficial en 2027 Sullo stesso argomento MotoGP, Pedro Acosta: “Stiamo lavorando bene, spero di poter fare due belle gare”Un sorprendente Pedro Acosta ha ottenuto la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Catalogna, quinto appuntamento del... MotoGP, Pedro Acosta: “Un podio importante. KTM sta lavorando sulla velocità”Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. MotoGP | GP Catalunya Day 1, Acosta: KTM lavora molto bene qua, ma ci manca qualcosa nei long-runGrande prestazione nel Day 1 del Montmelò per Pedro Acosta, con il pilota spagnolo della KTM che ha primeggiato nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalunya. Il #37 della casa di Mattighofen ha p ... motograndprix.motorionline.com Diggia su Acosta: Io vado in pista per battere tuttiIl romano nel giovedì di Barcellona: Stiamo lavorando su tante aree e stiamo raggiungendo un grandissimo livello un po’ ovunque. Secondo me in questo momento abbiamo un piccolo gap di moto rispetto a ... msn.com