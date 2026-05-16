La Sprint Race del Gran Premio della Catalogna 2026 si è conclusa con la vittoria di Alex Marquez. La gara, che rappresenta il sesto appuntamento del Motomondiale, è stata segnata da alcune dichiarazioni di Pedro Acosta, che ha affermato di aver avvertito una mancanza di velocità nelle fasi iniziali e si è detto fiducioso di riuscire a migliorare nelle prossime gare. La competizione ha visto diversi piloti impegnati in una corsa serrata sul circuito catalano.

Si è conclusa con la vittoria di Alex Marquez la Sprint Race del Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Barcellona, lo spagnolo ha chiuso in testa la gara corta di casa, Team anticipando di soli 51 millesimi il connazionale Pedro Acosta (KTM). Completa il podio la Ducati VR46 Racing Fabio Di Giannantonio (+0.457). Al termine della gara, Acosta si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: “Alla fine mi è mancata della velocità all’inizio della gara per vincere. Quando Alex Marquez mi ha passato ed ha creato un gap mi è mancata un po’ di velocità. Poi bene alla fine della gara, ho ritrovato velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pedro Acosta: “Mi è mancata velocità all’inizio, domani faremo bene”

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Pedro Acosta lamenta la falta de velocidad de KTM

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