Pedro Acosta in pole position a Barcellona con la KTM Stupisce Morbidelli cade Bezzecchi

Pedro Acosta si è aggiudicato la pole position al Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP, grazie a un ottimo risultato nelle qualifiche sul circuito di Montmelò. La sua KTM ha ottenuto il miglior tempo, portandolo in prima fila. Tra i piloti che si sono distinti, anche Morbidelli ha mostrato una buona prestazione, mentre Bezzchi è caduto durante le prove. La giornata di qualifiche si è conclusa con queste prime posizioni, lasciando aperti gli scenari della gara.

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Pedro Acosta si esalta in qualifica al Montmelò e conquista la pole position per il Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM conferma dunque l’ottimo livello espresso sin dalle prove libere del venerdì a Barcellona e si aggiudica la seconda pole della carriera in top class (dopo Motegi 2024 nel suo anno da rookie), che diventano sette nel complesso prendendo in esame anche Moto3 e Moto2. Il “ Tiburón de Mazarrón ” ha preceduto di 233 millesimi la vera grande rivelazione del sabato mattina Franco Morbidelli, capace di attestarsi al posto d’onore con la Ducati GP25 del team VR46 dopo essere passato dal Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pedro Acosta in pole position a Barcellona con la KTM. Stupisce Morbidelli, cade Bezzecchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, Acosta (KTM) 1° nelle pre qualifiche del GP Catalunya (Barcellona): l'intervista Sullo stesso argomento MotoGp: Acosta in pole a Barcellona davanti a MorbidelliPedro Acosta (Ktm) ottiene la pole position a Barcellona e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Leggi anche: MotoGp: Pole a Bezzecchi, ma nella sprint race cade e vince Acosta. Subito polemiche ! Nelle Qualifiche del GP di Barcellona Pedro Acosta è il pilota più veloce di tutti. Seguono Morbidelli e Alex Marquez Bezzecchi out in Q2 x.com MotoGp: Acosta in pole a Barcellona davanti a MorbidelliPedro Acosta (Ktm) ottiene la pole position a Barcellona e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Secondo Franco Morbidelli sulla Ducati del team Vr46, ... sport.quotidiano.net MotoGp: Gp Catalogna, Acosta in pole, cade BezzecchiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it