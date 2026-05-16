Pederzoli | Comuni montani ho chiesto a Calderoli un incontro urgente su Brisighella
Un rappresentante del comune montano ha richiesto un incontro urgente con il ministro delle politiche italiane, Calderoli, per discutere della situazione di Brisighella. La richiesta mira a rappresentare direttamente la posizione del comune e a ottenere una revisione dei criteri che hanno portato all’esclusione di Brisighella dalla lista dei comuni montani. La richiesta è stata avanzata in risposta a decisioni recenti che hanno interessato il riconoscimento ufficiale del territorio.
Un incontro urgente per "rappresentare direttamente la posizione del comune e chiedere una revisione dei criteri che hanno portato all’esclusione" di Brisighella dalla lista dei comuni montani. è questo l’obiettivo della missiva che il primo cittadino di Brisighella Massimiliano Pederzoli ha indirizzato nei giorni scorsi al ministro Roberto Calderoli. La lettera è stata inviata mercoledì 13, lo stesso giorno in cui numerosi sindaci dei comuni montani esclusi dalla recente legge, si erano radunati a Montecitorio per un sit in di protesta. Nella lettera Pederzoli ha espresso "forte preoccupazione rispetto alla cosiddetta ’ Legge sulla Montagna ’, che, cosi come formulata, produce un effetto ingiusto ed estremamente penalizzante per i territori come il nostro - si legge -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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