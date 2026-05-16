Un rappresentante del comune montano ha richiesto un incontro urgente con il ministro delle politiche italiane, Calderoli, per discutere della situazione di Brisighella. La richiesta mira a rappresentare direttamente la posizione del comune e a ottenere una revisione dei criteri che hanno portato all’esclusione di Brisighella dalla lista dei comuni montani. La richiesta è stata avanzata in risposta a decisioni recenti che hanno interessato il riconoscimento ufficiale del territorio.

Un incontro urgente per "rappresentare direttamente la posizione del comune e chiedere una revisione dei criteri che hanno portato all’esclusione" di Brisighella dalla lista dei comuni montani. è questo l’obiettivo della missiva che il primo cittadino di Brisighella Massimiliano Pederzoli ha indirizzato nei giorni scorsi al ministro Roberto Calderoli. La lettera è stata inviata mercoledì 13, lo stesso giorno in cui numerosi sindaci dei comuni montani esclusi dalla recente legge, si erano radunati a Montecitorio per un sit in di protesta. Nella lettera Pederzoli ha espresso "forte preoccupazione rispetto alla cosiddetta ’ Legge sulla Montagna ’, che, cosi come formulata, produce un effetto ingiusto ed estremamente penalizzante per i territori come il nostro - si legge -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pederzoli: "Comuni montani, ho chiesto a Calderoli un incontro urgente su Brisighella"

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