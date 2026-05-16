Pavia scoperto cumulo di 30 metri cubi di rifiuti | due persone denunciate

A Pavia, i carabinieri del Nucleo Forestale hanno scoperto un cumulo di rifiuti di circa 30 metri cubi. Due persone sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Le indagini hanno portato al ritrovamento del materiale e alla contestazione del reato. Le due persone si trovano attualmente in stato di libertà. L'intervento si è concluso con la segnalazione alle autorità competenti.

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