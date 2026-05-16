Pavia scoperto cumulo di 30 metri cubi di rifiuti | due persone denunciate
A Pavia, i carabinieri del Nucleo Forestale hanno scoperto un cumulo di rifiuti di circa 30 metri cubi. Due persone sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Le indagini hanno portato al ritrovamento del materiale e alla contestazione del reato. Le due persone si trovano attualmente in stato di libertà. L'intervento si è concluso con la segnalazione alle autorità competenti.
Pavia, 16 maggio 2026 - Gestione illecita di rifiuti pericolosi e non. E' il reato contestato, in concorso, alle due persone denunciate, in stato di libertà, dai carabinieri del Nucleo Forestale di Pavia. I militari hanno accertato la presenza, in località Villalunga, frazione del comune di Pavia, di un cumulo di circa 30 metri cubi di rifiuti, più che altro macerie edili, ma anche Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), m ateriali ferrosi, prneumatici fuori uso, parti meccaniche ed estintori. I rifiuti sono stati trovati "depositati in modo caotico sulla nuda terra, presso le pertinenze di un deposito", motivo per cui... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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