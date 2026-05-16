Parma Pride migliaia in corteo per i diritti | il centro si colora di bandiere e musica

Nel pomeriggio, le vie del centro di Parma sono state attraversate da un corteo lungo e colorato, promosso per celebrare i diritti e l’inclusione. La manifestazione, conosciuta come Parma Pride, ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno sfilato con bandiere e si sono accompagnate con musica. La strada principale è stata riempita di colori e movimento mentre il corteo si muoveva tra negozi e piazze della città.

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