Parma Pride migliaia in corteo per i diritti | il centro si colora di bandiere e musica

Da parmatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio, le vie del centro di Parma sono state attraversate da un corteo lungo e colorato, promosso per celebrare i diritti e l’inclusione. La manifestazione, conosciuta come Parma Pride, ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno sfilato con bandiere e si sono accompagnate con musica. La strada principale è stata riempita di colori e movimento mentre il corteo si muoveva tra negozi e piazze della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un lungo serpentone colorato ha attraversato nel pomeriggio le strade del centro di Parma in occasione del Parma Pride, la manifestazione dedicata ai diritti e all’inclusione che ogni anno richiama centinaia di persone.Dopo le incertezze legate al meteo, il ritorno del sole ha favorito una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bergamo si colora d’arcobaleno con il Pride: “Resistenza Queer e Ora”

Toscana Pride: Grosseto al centro della lotta per i diritti civiliIl 13 giugno prossimo, Grosseto diventerà il fulcro del movimento LGBTQIA+ regionale ospitando il Toscana Pride.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web