Parma Pride migliaia in corteo per i diritti | il centro si colora di bandiere e musica
Nel pomeriggio, le vie del centro di Parma sono state attraversate da un corteo lungo e colorato, promosso per celebrare i diritti e l’inclusione. La manifestazione, conosciuta come Parma Pride, ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno sfilato con bandiere e si sono accompagnate con musica. La strada principale è stata riempita di colori e movimento mentre il corteo si muoveva tra negozi e piazze della città.
Un lungo serpentone colorato ha attraversato nel pomeriggio le strade del centro di Parma in occasione del Parma Pride, la manifestazione dedicata ai diritti e all’inclusione che ogni anno richiama centinaia di persone.Dopo le incertezze legate al meteo, il ritorno del sole ha favorito una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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