La serie di semifinale playoff tra la Paperdi Juvecaserta e gli Herons prosegue dopo che la squadra di casa ha vinto l'incontro più recente, portando la serie a gara-5. La partita decisiva si terrà lunedì 18 maggio alle 20:30 al palaPiccolo di Caserta. I giocatori scenderanno in campo per l’ultimo confronto prima di conoscere quale delle due squadre avanzerà alla fase successiva del torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti La semifinale playoff con Orzinuovi la Paperdi Juvecaserta dovrà conquistarsela lunedì prossimo, 18 maggio, nella quinta e decisiva gara in programma alle 20:30 al palaPiccolo di Caserta. La formazione bianconera non è riuscita a concedere il bis sul campo del palaterme, dove il quintetto locale degli Herons si è imposto in gara4 con il punteggio finale di 92-89 al termine di una gara equilibrata, combattuta e decisa da episodi. L’avvio è stato tutto di marca toscana che ha trovato subito continuità nel tiro dalla lunga distanza. E così dopo lo 0-3 firmato da Laganà, la Fabo ha prodotto un parziale di 19-3 in poco più di 5’ grazie alla precisione di Chinellato e Mastrangelo ed a qualche errore di troppo dei casertani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta battuta, si va a gara-5 contro gli Herons

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