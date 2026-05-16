Papa e Serie A | polemica per il derby e l’Angelus a Roma
La disputa tra le autorità e la Lega calcio riguarda la gestione dei calendari delle partite, in particolare il derby che si svolgerà a Roma. La polizia ha sollevato dubbi sulla pianificazione e sulla copertura delle misure di sicurezza, chiedendo chiarimenti su chi debba sostenere i costi. Nel frattempo, il Papa ha celebrato l’Angelus nella capitale, mentre si susseguono le polemiche sulla sicurezza e sulle spese legate all’evento sportivo. La questione ha attirato l’attenzione di diversi organi di stampa e autorità locali.
? Domande chiave Perché la polizia contesta la gestione dei calendari della Lega?. Chi deve pagare le spese per la sicurezza del derby?. Come influiscono i diritti televisivi sulla scelta degli orari delle partite?. Quali rischi comporta la sovrapposizione tra Angelus e calcio?.? In Breve Sindacato poliziotti chiede contributi diretti ai club per spese ordine pubblico.. Contenzioso ha coinvolto questura, prefettura e tribunale amministrativo regionale.. Partite previste a Genova, Torino, Como, Pisa e Roma.. Inter celebra lo scudetto a San Siro durante le sfide.. Domani a mezzogiorno, nella capitale italiana, Sua Santità papa Leone XIV reciterà l’Angelus seguito dalla benedizione proprio mentre la Lega di serie A darà il via a cinque partite decisive, tra cui il derby di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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