Papa e Serie A | polemica per il derby e l’Angelus a Roma

La disputa tra le autorità e la Lega calcio riguarda la gestione dei calendari delle partite, in particolare il derby che si svolgerà a Roma. La polizia ha sollevato dubbi sulla pianificazione e sulla copertura delle misure di sicurezza, chiedendo chiarimenti su chi debba sostenere i costi. Nel frattempo, il Papa ha celebrato l’Angelus nella capitale, mentre si susseguono le polemiche sulla sicurezza e sulle spese legate all’evento sportivo. La questione ha attirato l’attenzione di diversi organi di stampa e autorità locali.

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