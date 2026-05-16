Paolo Hendel torna a teatro | Gli anni mi sono scappati a grandi balzi La comicità salva sempre persino dalla vecchiaia
L’attore e comico torna sul palcoscenico con uno spettacolo che riflette sugli anni passati e sulla comicità come salvezza. In una lunga carriera, ha affrontato temi diversi, tra cui le relazioni e i legami che cambiano nel tempo. Recentemente, un’altra scena ha visto coinvolti due personaggi che, pur essendo separati di fatto, mantengono un rapporto complesso. La rappresentazione mette in luce le sfumature di una relazione lunga e articolata, con un tono che mescola ironia e riflessione.
Milano – Separati di fatto. Ma non troppo. Definizione bellina. Alla Dario Fo. E che sintetizza la lunga relazione fra Domenico e Costanza. Ovvero: Paolo Hendel e Lucia Vasini. Loro i protagonisti di “Terzo tempo“, dal 20 maggio al 7 giugno in prima nazionale al Franco Parenti. Dall’omonimo romanzo di Lidia Ravera (Bompiani), un testo firmato dalla stessa scrittrice torinese insieme alla regista Emanuela Giordano. Con sul palco marito e moglie ad affrontare la vecchiaia con spirito differente. Pigro lui, visionaria lei. Che infatti si immagina una sorta di grande casa in comune con le persone a cui si vuol bene. Una commedia. Ma non troppo. Nel cast anche Viola Lucio e Marco Mavaracchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Paolo Hendel, il cuore d’oro di Pravettoni: “Sono felice quando fuori piove. Chi mi fa ridere? Totò e i bimbi”Firenze, 19 aprile 2026 – La parlantina è la stessa di sempre, di quando la lira s’impenna(va) e il suo Carcarlo Pravettoni prendeva a picconate il...
Aprile al Teatro EuropAuditorium: musica, comicità e grandi protagonisti dello spettacoloIl 1 e 2 aprile arriva We Will Rock You – The Musical, nato dalla penna irriverente di Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei...
Paolo Hendel, il cuore d’oro di Pravettoni: Sono felice quando fuori piove. Chi mi fa ridere? Totò e i bimbi x.com
Sabato 2 maggio, il Boccherini Bass Fest ha celebrato l'unione tra musica e parola con lo spettacolo tratto dal testo di Patrick Süskind. I protagonisti Paolo Hendel, Gabriele Ragghianti e Tiziano Mealli hanno incantato il pubblico in una serata di altissimo livell facebook
Paolo Hendel torna a teatro: Gli anni mi sono scappati a grandi balzi. La comicità salva sempre, persino dalla vecchiaiaL’attore sul palco del Parenti, insieme a Lucia Vasini, con ‘Terzo Tempo’, dall’omonimo romanzo di Lidia Ravera. Il ricordo di David Riondino: La sua è una perdita grande. Per me e per tutti ... ilgiorno.it
Arriva Paolo Hendel nel nuovo spettacolo Niente panico!Arezzo, 4 maggio 2024 – Mercoledì 8 maggio, alle ore 21.30, al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, Materiali Sonori presenta Paolo Hendel nel nuovo spettacolo Niente panico!, in una serata ... lanazione.it