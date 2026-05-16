Paolo Hendel torna a teatro | Gli anni mi sono scappati a grandi balzi La comicità salva sempre persino dalla vecchiaia

L’attore e comico torna sul palcoscenico con uno spettacolo che riflette sugli anni passati e sulla comicità come salvezza. In una lunga carriera, ha affrontato temi diversi, tra cui le relazioni e i legami che cambiano nel tempo. Recentemente, un’altra scena ha visto coinvolti due personaggi che, pur essendo separati di fatto, mantengono un rapporto complesso. La rappresentazione mette in luce le sfumature di una relazione lunga e articolata, con un tono che mescola ironia e riflessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui