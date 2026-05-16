Panchine D’Angelo ormai pronto a salutare lo Spezia L’allenatore verso la rescissione del contratto

L'allenatore è ormai prossimo a lasciare lo Spezia, con una rescissione del contratto che si attende nei prossimi giorni. Nel frattempo, si stanno intensificando i colloqui tra lo staff tecnico e la dirigenza per definire i dettagli relativi alla prossima stagione. Questi incontri mirano a pianificare le mosse future e a valutare le strategie da adottare. La situazione evidenzia un momento di passaggio per la squadra, che si prepara a nuove scelte tecnico-gestionali.

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Entreranno nel vivo nei prossimi giorni, i dialoghi all’interno dello staff tecnico e dirigenziali per la programmazione della prossima stagione. Sottil, Catellani e i Rivetti si siederanno ad un tavolo ed esporranno le rispettive tesi su ciò che dovrà essere fatto per migliorare la rosa e se ci saranno i presupposti per continuare insieme, come in ogni club fa alla fine di un campionato. C’è un altro anno di contratto che lega le parti, vedremo cosa emergerà. Un ’vecchio’ corteggiato dal Modena, nel frattempo, sta per salutare la squadra che ha portato ad un passo dalla serie A ma che, non per colpe sue, ha dovuto di fatto accompagnare alla serie C una settimana fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Panchine. D’Angelo ormai pronto a salutare lo Spezia. L’allenatore verso la rescissione del contratto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes) Sullo stesso argomento Gattuso, addio alla Nazionale: verso la rescissione del contratto con la FigcSono ore concitate anche per il futuro di Gennaro Gattuso dopo le dimissioni arrivate ieri del presidente della Figc Gabriele Gravina e del team... Leggi anche: Caso Lukaku: il Napoli valuta la rescissione del contratto