Palladino | Futuro? Ora ci concentriamo sul campo Conference obiettivo importante

L’Atalanta si prepara ad affrontare il Bologna in una partita decisiva per la corsa europea. La squadra si concentra sul presente, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione in Conference League, puntando a mantenere il settimo posto in classifica. Il tecnico ha dichiarato che il futuro si deciderà sul campo, sottolineando l’importanza di questa partita. La sfida si gioca a Zingonia, con i nerazzurri determinati a conquistare i tre punti fondamentali per la stagione.

Zingonia. L’Atalanta affronta il Bologna con l’obiettivo principale di centrare la qualificazione in Conference League blindando il settimo posto. I nerazzurri hanno bisogno di non perdere con tre gol di scarto per evitare che i felsinei riescano nell’aggancio ribaltando lo scontro diretto. E questo è l’unico pensiero di mister Palladino, che alla vigilia del match ha glissato su tutte le voci riguardo il futuro suo e della società, concentrandosi solo ed esclusivamente sul campo e su una partita in cui c’è un’emergenza difesa. leggi anche. La situazione Lazio ko in finale di Coppa Italia: cosa manca all’Atalanta per qualificarsi in Conference League. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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