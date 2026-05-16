Un’indagine aperta a Palermo riguarda circa 763 mila euro destinati alla sicurezza, sospettati di essere stati deviati. Le autorità stanno verificando come siano stati gestiti i fondi destinati agli straordinari dei vigili, cercando di capire chi dovrà rispondere delle eventuali irregolarità. Le indagini si concentrano sulle modalità di utilizzo delle risorse e sui soggetti coinvolti, senza ancora aver individuato responsabilità specifiche. La questione rimane al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

? Punti chiave Chi dovrà rispondere direttamente dell'uso dei fondi per gli straordinari?. Come sono stati deviati i 763 mila euro destinati alla sicurezza?. Perché i vertici istituzionali hanno sessanta giorni per giustificarsi?. Quali conseguenze rischiano i vigili che hanno eseguito gli ordini?.? In Breve Sindaco Lagalla, assessore Falzone, comandante Colucciello e prefetto Mariani hanno 60 giorni per rispondere.. Opposizioni PD, M5S, Avs, Oso e Gruppo Misto denunciano responsabilità politica dell'amministrazione.. Fondi ministeriali vincolati alla sicurezza urbana sono stati sospettati di deviazione verso straordinari.. L'inchiesta mira al recupero di 763 mila euro per presunto danno erariale a Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, inchiesta sulla sicurezza: 763mila euro sospetti tra i vigili

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