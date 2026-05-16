Palermo il coaching nel passo | Casuccio presenta il suo libro

A Palermo, si è svolta la presentazione del nuovo libro di Casuccio dedicato al coaching e al ruolo del movimento nel benessere mentale. L’autore ha spiegato come un semplice passo fisico possa influenzare il cambiamento psicologico, collegando questa idea alle esperienze dei pellegrini del Cammino di Santiago. Durante l’evento, sono stati discussi i legami tra il cammino e il percorso interiore, con esempi pratici e riflessioni sui benefici di un movimento consapevole.

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? Punti chiave Come può un semplice passo fisico innescare un cambiamento psicologico?. Cosa hanno insegnato i pellegrini del Cammino di Santiago a Casuccio?. Perché il primo passo è l'azione più difficile da compiere?. Come si trasforma la fatica del sentiero in benessere personale?.? In Breve Evento sabato 16 maggio ore 19 presso il Caffè letterario Danisinni a Palermo.. Metodo basato su testimonianze raccolte durante i Cammini di Santiago di Compostela.. Approccio unisce psicologia moderna e tradizioni antiche del pellegrinaggio fisico.. Il testo propone strumenti pratici per il benessere attraverso il movimento costante.. Alle ore 19 di questo sabato 16 maggio, il Caffè letterario Danisinni ospiterà la presentazione del libro di Alessandro Casuccio, intitolato Walking coaching. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, il coaching nel passo: Casuccio presenta il suo libro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Mezzanotte a Parigi”: Felicia Kingsley presenta il suo nuovo libro a PalermoÈ la scrittrice italiana più letta ed è considerata la regina del romance contemporaneo, talvolta con una punta di mistery e tanta ironia: come in... Leggi anche: “Le ragazze di Tunisi”: Luca Bianchini presenta il suo ultimo libro a Palermo La storia del PalermoPalermo, tutte le ultime: scopri le Notizie di oggi e di Calciomercato, le Statistiche, il Calendario e i Risultati live delle partite della squadra. sport.virgilio.it Palermo, colpo grosso da playoff a Catanzaro. Riparte il Südtirol, stop alla Juve StabiaNella domenica che chiude la trentaquattresima giornata di Serie B scendono in campo tre squadre in piena corsa playoff. La notizia è sicuramente la vittoria del Palermo di Dionisi sul campo del ... gazzetta.it