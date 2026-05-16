A Padova è stato annunciato un investimento di 11 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo hospice dedicato ai bambini malati. La struttura sarà una casa di cura pensata per offrire assistenza ai piccoli pazienti in un ambiente più confortevole e adatto alle loro esigenze. La costruzione sarà finanziata da fondi pubblici, senza dettagli specifici sui soggetti coinvolti. La nuova struttura sostituirà gli attuali servizi e cambierà il modo in cui vengono gestiti i trattamenti pediatrici nella zona.

? Punti chiave Come cambierà l'assistenza per i piccoli pazienti con questa nuova struttura?. Chi finanzierà concretamente la costruzione di questo nuovo centro pediatrico?. Quando inizieranno i lavori per la nuova casa in via Falloppio?. Perché questo modello punta a favorire il ritorno al lavoro delle madri?.? In Breve Investimento di 10,97 milioni tra Stato, Regione Veneto e Fondazione Cassa di Risparmio.. Posa della prima pietra post-estate con completamento entro 18-24 mesi.. Struttura di 3.095 metri quadri con 12 posti letto e aree verdi.. La Prof.ssa Franca Benini coordina il servizio attivo dal 2008.. L’Azienda Ospedale Università Padova investirà quasi 11 milioni di euro per la costruzione di un nuovo Hospice Pediatrico in via Falloppio, una struttura pensata per offrire cure e accoglienza a bambini, ragazzi e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, 11 milioni per il nuovo Hospice: una casa per i piccoli pazienti

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FILIPPO ED EMMA: DALL'HOSPICE PEDIATRICO AI SUCCESSI UNIVERSITARI | 07/01/2026

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