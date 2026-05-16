A Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, si è verificato un episodio di violenza nella stazione ferroviaria, dove un giovane di 25 anni è stato ferito con un coltello da un uomo di 36 anni, entrambi di nazionalità straniera. L'aggressione si è svolta sotto gli occhi di alcuni pendolari, che hanno assistito alla scena senza intervenire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno fermato l'aggressore e avviato le indagini.

Paderno d'Adda (Lecco), 16 maggio 2026 – Sangue in stazione a Paderno d'Adda. Uno 25enne straniero è stato accoltellato da un connazionale di 36 anni. E' successo nel tardo pomeriggio di venerdì alla stazione ferroviaria di Paderno d'Adda appunto, lungo il marciapiede della banchina subito fuori dalla sala d'attesa. Il 36enne, molto agitato, forse perché sotto l'effetto di alcol o sostanze proibite, ha insultato e minacciato un ragazzo di 25 anni: i due si conoscono. Prima gli ha tagliato la ruota della sua bici con un coltello a serramanico, poi lo ha colpito ad una mano mentre cercava di fermarlo. Immediato l 'allarme agli operatori del 112 lanciato dagli altri pendolari e viaggiatori in attesa del treno, che hanno assistito a tutta la scena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paderno, accoltellamento in stazione sotto gli occhi dei pendolari: bloccato extracomunitario

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