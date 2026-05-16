Padel in Piazza a ChorusLife | inaugurato il campo nel cuore dello smart district

A ChorusLife è stato inaugurato ufficialmente il nuovo campo da padel nel cuore dello smart district di Bergamo. L’evento, intitolato “Padel in Piazza”, durerà fino al 2 giugno e prevede un programma di attività che coinvolge sport, intrattenimento e socialità. La piazza del Sagittario si trasforma così in un punto di riferimento temporaneo per gli appassionati di questo sport e per chi cerca un’occasione per incontrarsi e divertirsi.

Bergamo. Ha preso ufficialmente il via a ChorusLife “Padel in Piazza”, l’evento che fino al 2 giugno porterà in Piazza del Sagittario un campo da padel e un programma di attività dedicato a sport, intrattenimento e socialità. L’apertura della manifestazione è stata accompagnata ieri pomeriggio da un momento inaugurale alla presenza di Francesco Percassi, amministratore delegato di ChorusLife, Daniele Gilardi, Ceo di Italgreen, Ruggero Barzaghi, amministratore delegato di Metano Nord, e Marco Fermi, coordinatore del torneo. Il cuore sportivo dell’iniziativa sarà proprio il torneo, prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026, circuito amatoriale che proseguirà poi a Milano e Como e si concluderà con un master finale previsto tra settembre e ottobre a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: ChorusLife ospita «Padel in Piazza»: torneo, gioco libero ed esibizioni nel cuore dello smart district

A ChorusLife arriva “Padel in Piazza”: gioco libero, esibizioni e torneo prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026Dal 14 maggio al 2 giugno ChorusLife Bergamo ospiterà in Piazza del Sagittario “Padel in Piazza”, evento che porterà nel cuore dello smart district...

Padel in Piazza a ChorusLife: inaugurato il campo nel cuore dello smart districtIl cuore sportivo dell’iniziativa sarà proprio il torneo, prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026, circuito amatoriale che proseguirà poi a Milano e Como e si concluderà con un master finale previ ... bergamonews.it

E arriva il break!!! #Medvedev dopo 70 minuti da automa Schwarzenegger torna a fare più errori nello stesso game e #Sinner piazza un rovescio pregevole #Roma x.com

Padel in piazza, Riccardo III, Lillo e Bruno Bozzetto, film e Luna Park: il week-end in cittàSono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Padel in piazza a ChorusLife, lo spettacolo Riccardo III al Teatro Donizetti, l’incontro con Lill ... bergamonews.it

Badminton o Pickleball reddit