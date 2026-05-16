Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Oviedo e Alaves. La squadra basca ha vinto l’ultima sfida contro il Barcellona durante l’infrasettimanale, ottenendo tre punti che potrebbero risultare decisivi nella lotta per la salvezza. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per l’incontro. Le due squadre si preparano a scendere in campo con obiettivi diversi, con l’Alaves che cerca di consolidare la propria posizione in classifica.

L’infrasettimanale ha sorriso all’Alaves: la squadra basca ha sconfitto il Barcellona e ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. I baschi hanno 40 punti ma devono ancora fare dei passi in avanti e il calendario offre un’opportunità importante: c’è la trasferta in casa dell’Oviedo, ultimo in classifica e già retrocesso. Non sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Alaves (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria esterna per i baschi?

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