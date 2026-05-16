Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si svolgerà la partita tra Oviedo e Alaves. L'infrasettimanale ha visto l'Alaves battere il Barcellona, ottenendo tre punti che rafforzano la sua posizione in classifica. La sfida rappresenta un momento importante per gli ospiti, che cercano di mantenere il vantaggio nella corsa alla salvezza. Le formazioni sono ancora da definire e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre.

L’infrasettimanale ha sorriso all’Alaves: la squadra basca ha sconfitto il Barcellona e ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. I baschi hanno 40 punti ma devono ancora fare dei passi in avanti e il calendario offre un’opportunità importante: c’è la trasferta in casa dell’Oviedo, ultimo in classifica e già retrocesso. Non sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Oviedo-Alaves (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione importante per gli ospiti

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