Osmany Juantorena ha conquistato il suo nono scudetto in carriera, a quasi 40 anni, segnando un altro traguardo importante della sua carriera. La vittoria si è verificata in Spagna, dove ha avuto un ruolo di primo piano nella squadra vincente. La sua presenza in campo e il contributo ai successi della squadra sono stati evidenti durante tutta la stagione. Con questa vittoria, il giocatore ha aggiunto un’altra tappa significativa alla sua lunga serie di successi.

Osmany Juantorena ha a ggiunto una perla alla sua splendida collezione di titoli, vincendo lo scudetto in Spagna da autentico protagonista. La Pantera ha infatti trascinato il Guaguas Las Palmas al quarto sigillo consecutivo in campionato, travolgendo il CV Melilla con un perentorio 3-0 (25-17; 25-19; 25-16) nell’incontro che ha chiuso la seria finale in terra iberica. A quasi 40 anni (spegnerà le candeline il prossimo 12 agosto), il formidabile schiacciatore ha messo a segno dieci punti nell’incontro decisivo, spalleggiando al meglio Helder Spencer (11) e Walla Souza (12) davanti ai 3000 spettatori che hanno gioito per l’affermazione della formazione delle Canarie, grande rivelazione dell’ultima Champions League (si è spinta fino ai quarti di finale partendo dai preliminari ed è stata battuta da Perugia con fatica). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Osmany Juantorena sconfinato: nono scudetto a quasi 40 anni, ciliegina in Spagna da vera Pantera

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