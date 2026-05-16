Osasuna-Espanyol domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Un punto a testa a Pamplona?

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Osasuna ed Espanyol, con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, mentre le ultime prestazioni delle due squadre mostrano un momento di difficoltà per gli ospiti e un bisogno urgente di punti per gli anfitrioni. Fino a qualche giornata fa, l’Osasuna considerava possibili obiettivi europei, ma una serie di tre sconfitte consecutive ha modificato gli obiettivi di classifica, lasciando ancora qualche punto da conquistare per la salvezza.

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L’Osasuna fino a qualche giornata fa cullava fondati pensieri europei: dopo tre sconfitte consecutive, invece, si ritrova a dover fare ancora qualche punto per la sicurezza della conferma in Primera Division. Nella penultima giornata ospiterà l’Espanyol, che finalmente nello scorso turno ha rotto la maledizione: ha battuto l’Athletic al Cornellà e ha tirato un grande sospiro di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Osasuna-Espanyol (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Un punto a testa a Pamplona?
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