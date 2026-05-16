Osasuna-Espanyol domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Un punto a testa a Pamplona?

Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Osasuna ed Espanyol, con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, mentre le ultime prestazioni delle due squadre mostrano un momento di difficoltà per gli ospiti e un bisogno urgente di punti per gli anfitrioni. Fino a qualche giornata fa, l’Osasuna considerava possibili obiettivi europei, ma una serie di tre sconfitte consecutive ha modificato gli obiettivi di classifica, lasciando ancora qualche punto da conquistare per la salvezza.

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