Osasuna-Espanyol domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Un punto a testa a Pamplona?
Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Osasuna ed Espanyol, con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, mentre le ultime prestazioni delle due squadre mostrano un momento di difficoltà per gli ospiti e un bisogno urgente di punti per gli anfitrioni. Fino a qualche giornata fa, l’Osasuna considerava possibili obiettivi europei, ma una serie di tre sconfitte consecutive ha modificato gli obiettivi di classifica, lasciando ancora qualche punto da conquistare per la salvezza.
L’Osasuna fino a qualche giornata fa cullava fondati pensieri europei: dopo tre sconfitte consecutive, invece, si ritrova a dover fare ancora qualche punto per la sicurezza della conferma in Primera Division. Nella penultima giornata ospiterà l’Espanyol, che finalmente nello scorso turno ha rotto la maledizione: ha battuto l’Athletic al Cornellà e ha tirato un grande sospiro di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Osasuna - Espanyol Cronaca, formazioni e statisticheScopri in questa pagina le formazioni, le statistiche pre-match e segui la cronaca in tempo reale di Osasuna - Espanyol di Liga del 17/05.2026. tuttosport.com
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