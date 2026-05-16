Osasuna-Espanyol domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici I Navarri attendono i Pericos
Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si affrontano Osasuna ed Espanyol in una partita valida per la Primera Division. Dopo un avvio positivo, i navarri avevano speranze di qualificarsi alle competizioni europee, ma un periodo di tre sconfitte consecutive ha complicato il loro cammino. Attualmente, l’obiettivo principale è ottenere punti sufficienti per garantirsi la permanenza in massima serie. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote di scommessa suggeriscono un match aperto a diversi risultati.
L’Osasuna fino a qualche giornata fa cullava fondati pensieri europei: dopo tre sconfitte consecutive, invece, si ritrova a dover fare ancora qualche punto per la sicurezza della conferma in Primera Division. Nella penultima giornata ospiterà l’Espanyol, che finalmente nello scorso turno ha rotto la maledizione: ha battuto l’Athletic al Cornellà e ha tirato un grande sospiro di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
BARCELONA – REAL MADRD! GÜNLERDEN EL CLASCO!
Sullo stesso argomento
Real Sociedad-Osasuna (domenica 15 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi attendono i NavarriLa Real Sociedad è riuscita a raddrizzare la stagione che sembrava destinata all’anonimato: con l’arrivo di Matarazzo, infatti, i baschi hanno...
Calcio internazionale, audiocronaca e commento su Diretta.it e Flashscore Il programma dal 2 al 4 maggio 2026 e ATP Master 1000 Madrid finale Sinner - Zverev domenica 3 maggio 2026 ore 17 diretta.it @Direttaofficial x.com
Espanyol na da gingimemen aiki mai tsauri a gaban su: Ko dai su doke Real Madrid domin su ci gaba da zama a gasar La Liga sannan kuma su tabbatarwa da manyan ma?iyansu Barça nasarar lashe gasar, ko kuma su yi rashin nasara su tafi Raligeshin. [ facebook
[Match Thread] La Liga: Osasuna x Barcelona reddit