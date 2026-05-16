Osasuna-Espanyol domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici I Navarri attendono i Pericos

Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si affrontano Osasuna ed Espanyol in una partita valida per la Primera Division. Dopo un avvio positivo, i navarri avevano speranze di qualificarsi alle competizioni europee, ma un periodo di tre sconfitte consecutive ha complicato il loro cammino. Attualmente, l’obiettivo principale è ottenere punti sufficienti per garantirsi la permanenza in massima serie. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote di scommessa suggeriscono un match aperto a diversi risultati.

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L’Osasuna fino a qualche giornata fa cullava fondati pensieri europei: dopo tre sconfitte consecutive, invece, si ritrova a dover fare ancora qualche punto per la sicurezza della conferma in Primera Division. Nella penultima giornata ospiterà l’Espanyol, che finalmente nello scorso turno ha rotto la maledizione: ha battuto l’Athletic al Cornellà e ha tirato un grande sospiro di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Osasuna-Espanyol (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Navarri attendono i Pericos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BARCELONA – REAL MADRD! GÜNLERDEN EL CLASCO! Sullo stesso argomento Real Sociedad-Osasuna (domenica 15 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi attendono i NavarriLa Real Sociedad è riuscita a raddrizzare la stagione che sembrava destinata all’anonimato: con l’arrivo di Matarazzo, infatti, i baschi hanno... Calcio internazionale, audiocronaca e commento su Diretta.it e Flashscore Il programma dal 2 al 4 maggio 2026 e ATP Master 1000 Madrid finale Sinner - Zverev domenica 3 maggio 2026 ore 17 diretta.it @Direttaofficial x.com [Match Thread] La Liga: Osasuna x Barcelona reddit