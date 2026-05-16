Una coppia ha condiviso su Instagram la notizia del loro matrimonio, suscitando entusiasmo tra i follower. La foto che accompagna il post mostra i due insieme, sorridenti e visibilmente felici. L’annuncio è stato pubblicato mercoledì, attirando commenti di apprezzamento e felicitazioni da parte degli utenti sui social. La coppia ha scelto di comunicare l’evento attraverso i canali digitali, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, generando reazioni positive.

Reggio Emilia, 16 maggio 2026 – “E’ successo”, scrive Emanuele Ferrari fiero e felice sul proprio profilo Instagram. Di seguito alla frase, l’emoticon di un anello e di un cuore giallo, a simboleggiare la felicità. Si perché il noto influencer del web e Andrea Iori si sono sposati oggi e a celebrare la loro unione è stata nientemeno che Orietta Berti. La foto allegata al post è splendente e dice tutto sul ritratto di felicità della coppia che si tiene mano nella mano a matrimonio avvenuto, mentre sullo sfondo si vede la popolare cantautrice reggiana che applaude gioiosa. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoorietta-berti-sposa-emanuele-e-andrea-il-video-xfmdpgmc Le nozze con l’interior designer Andrea erano state annunciata ieri con un video sempre sui social di Emanuele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orietta Berti sposa Emanuele e Andrea: “E’ successo”. La foto fa impazzire di gioia i social: “Siete meravigliosi”

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