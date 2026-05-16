Orietta Berti sposa Emanuele e Andrea | E’ successo La foto fa impazzire di gioia i social | Siete meravigliosi

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia ha condiviso su Instagram la notizia del loro matrimonio, suscitando entusiasmo tra i follower. La foto che accompagna il post mostra i due insieme, sorridenti e visibilmente felici. L’annuncio è stato pubblicato mercoledì, attirando commenti di apprezzamento e felicitazioni da parte degli utenti sui social. La coppia ha scelto di comunicare l’evento attraverso i canali digitali, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, generando reazioni positive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Reggio Emilia, 16 maggio 2026 – “E’ successo”, scrive Emanuele Ferrari fiero e felice sul proprio profilo Instagram. Di seguito alla frase, l’emoticon di un anello e di un cuore giallo, a simboleggiare la felicità. Si perché il noto influencer del web e  Andrea Iori si sono sposati oggi e a celebrare la loro unione è stata nientemeno che Orietta Berti. La foto allegata al post è splendente e dice tutto sul ritratto di felicità della coppia che si tiene mano nella mano a matrimonio avvenuto, mentre sullo sfondo si vede la popolare cantautrice reggiana che applaude gioiosa.  https:www.ilrestodelcarlino.itvideoorietta-berti-sposa-emanuele-e-andrea-il-video-xfmdpgmc Le nozze con l’interior designer Andrea erano state annunciata ieri con un video sempre sui social di Emanuele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

orietta berti sposa emanuele e andrea e8217 successo la foto fa impazzire di gioia i social siete meravigliosi
© Ilrestodelcarlino.it - Orietta Berti sposa Emanuele e Andrea: “E’ successo”. La foto fa impazzire di gioia i social: “Siete meravigliosi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Orietta Berti 'sposa' Emanuele e Andrea: il videoA Villa Spalletti a San Donnino di Liguria di Casalgrande il matrimonio tra l'influencer e star del web e l'architetto rubierese.

Emanuele Ferrari si sposa: Orietta Berti celebrante d'eccezione per le nozze della star del webEmanuele Ferrari, l'influencer novarese, camerese per la precisione e star del web, domani, sabato 16 maggio, si sposerà con il fidanzato Andrea...

orietta berti orietta berti sposa emanueleOrietta Berti sposa Emanuele e Andrea: E’ successo. La foto fa impazzire di gioia i social: Siete meravigliosiReggio Emilia, 16 maggio 2026 – E’ successo, scrive Emanuele Ferrari fiero e felice sul proprio profilo Instagram. Di seguito alla frase, l’emoticon di un anello e di un cuore giallo, a ... ilrestodelcarlino.it

orietta berti orietta berti sposa emanueleEmanuele Ferrari si sposa: Orietta Berti celebrante d'eccezione per le nozze della star del webDalla proposta nell'orto della bisnonna al sì celebrato dalla cantante reggiana: tutti i dettagli del matrimonio di Emi's Life ... novaratoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web