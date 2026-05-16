Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Spagna 2026 |

Oggi si è svolta la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna 2026, quinta tappa del campionato mondiale MotoGP. La gara si è disputata sul circuito del Montmelò, situato a Barcellona, e ha visto sfidarsi i piloti delle varie squadre lungo il tracciato. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati di motociclismo, con i concorrenti che hanno dato il massimo per migliorare la propria posizione in classifica. Dopo la corsa, sono stati annunciati i risultati ufficiali dell’ordine di arrivo.

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Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra iberica e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP. ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP CATALOGNA MOTOGP 2026. CLASSIFICA SPRINT RACE GP CATALOGNA MOTOGP 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, gli HIGHLIGHTS della Sprint Race del GP della Thailandia Sullo stesso argomento Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. MotoGP, Alex Marquez: Pole persa nel T4. La Sprint Race? Occhio alle gomme ma voglio almeno il podio - x.com Risultati dello Sprint del GP di Francia di MotoGP reddit Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Francia 2026: Bezzecchi e Bagnaia sul podio, Mondiale apertissimoOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I centauri si sono ... oasport.it GP Francia 2026, ordine di arrivo della Sprint: Martin trionfa con una partenza-show, poi Pecco e Bez. Paura per Marquez, cade e torna zoppicando ai boxMartin vince la Sprint in Francia grazie a una partenza grandiosa. Bagnaia e Bezzecchi si accontentano, highside pauroso per Marquez nel finale ... formulapassion.it