Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Spagna 2026 |
Oggi si è svolta la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna 2026, quinta tappa del campionato mondiale MotoGP. La gara si è disputata sul circuito del Montmelò, situato a Barcellona, e ha visto sfidarsi i piloti delle varie squadre lungo il tracciato. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati di motociclismo, con i concorrenti che hanno dato il massimo per migliorare la propria posizione in classifica. Dopo la corsa, sono stati annunciati i risultati ufficiali dell’ordine di arrivo.
Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra iberica e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP. ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP CATALOGNA MOTOGP 2026. CLASSIFICA SPRINT RACE GP CATALOGNA MOTOGP 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
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