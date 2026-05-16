In un articolo recente si analizza la strategia del nuovo proprietario del Milan, con particolare attenzione alle cessioni di due giocatori chiave. Si evidenzia come queste decisioni abbiano indebolito la composizione della rosa, creando incertezza sulla solidità della squadra. La discussione si sposta anche sul possibile futuro dell'allenatore, con riferimenti alle scelte fatte in sede di mercato. La situazione viene descritta senza giudizi, limitandosi ai fatti e alle dichiarazioni disponibili.

Tanto caos nel mondo Milan, specialmente dopo le parole di Gerry Cardinale a 'La Gazzetta dello Sport'. Nella sua lunga intervista, il numero uno rossonero ha parlato anche di investimento sul club, con tutti i soldi ricavati reinvestiti. Il giornalista Franco Ordine ha parlato proprio di questo nel suo pezzo per 'Il Giornale' sottolineando una falla importante nel ragionamento del numero uno di RedBird. "Manca una confessione sul mancato intervento durante il mercato invernale di gennaio quando un paio di rinforzi, reclamati da Allegri, avrebbero reso più robusto l'impianto squadra. Da Tonali fino a Reijnders, tutto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Ceduti Tonali e Reijnders, Milan senza base solida”. Rivelazione su Allegri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tijjani Reijnders levelnya masih AC Milan

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Milan, rivelazione Lewandowski. Retroscena su Tonali. Torna Gimenez? Spunta Jackson

Calciomercato Milan, pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tuttiCalciomercato Milan, pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tutti Bernardo Silva Juventus, arriva la decisione...