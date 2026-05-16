Orario di visita con i Lilium A colpi di Fred con Valbonetti

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera al Teatro Comunale di Cavriglia si tiene la rassegna “Primavera a Teatro”, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori. La serata prevede due eventi distinti: un incontro intitolato «Orario di visita» con i Lilium e una rappresentazione chiamata «A colpi di Fred» con Valbonetti. La manifestazione presenta spettacoli e iniziative che coinvolgono artisti locali e si inserisce nelle attività promosse sul territorio, offrendo un’occasione di intrattenimento e cultura per il pubblico della zona.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – Un sabato sera a teatro. Torna al Comunale di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna “Primavera a Teatro”, una serie di proposte che provengono dal territorio. Questa sera alle 21.30 sarà protagonista la Compagnia i Lilium con “Orario di visita”. In scena una commedia brillante firmata da Stefania De Ruvo, per la regia di Frank Pesce e la produzione dell’Associazione Culturale Masaccio. I Lilium, con il motto “ridere è una cosa seria”, sono un gruppo amatoriale di teatro molto apprezzato e attivo nel Valdarno da alcuni anni. È composto da Claudia Ferro, Donatella Gioli, Roberto Londretti, Silvia Martini, Lucia Marziali, Barbara Massini, Maurizio Pesucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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