Orario di visita con i Lilium A colpi di Fred con Valbonetti

Sabato sera al Teatro Comunale di Cavriglia si tiene la rassegna “Primavera a Teatro”, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori. La serata prevede due eventi distinti: un incontro intitolato «Orario di visita» con i Lilium e una rappresentazione chiamata «A colpi di Fred» con Valbonetti. La manifestazione presenta spettacoli e iniziative che coinvolgono artisti locali e si inserisce nelle attività promosse sul territorio, offrendo un’occasione di intrattenimento e cultura per il pubblico della zona.

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