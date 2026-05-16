Ora esce dalla palestra E conquista anche le più chic

Da iodonna.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una volta terminato l'allenamento, esce dalla palestra e si mostra in un look che combina comfort e stile. La tendenza sporty chic si diffonde tra chi desidera un modo di vestirsi che unisca praticità ed eleganza, senza dover scegliere tra i due aspetti. Questa moda si propone come una soluzione per chi vuole sentirsi a proprio agio senza rinunciare a un tocco di raffinatezza, diventando una scelta sempre più presente anche tra chi frequenta ambienti più raffinati.

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L a moda sporty chic non nasce per correre. È la risposta fashion a una nuova idea di lusso: stare comode senza rinunciare alla ricercatezza. La tuta sportiva, la polo, le sneakers: ogni casual must-have fa squadra in questa Primavera Estate 2026 con un dettaglio sofisticato.  Come abbinare mini abito e leggings: 5 look facili e chic X Leggi anche › Il look del giorno, che svela come indossare i leggings fuori dalla palestra Una nuova idea di eleganza che mescola capi presi dal guardaroba sportivo con elementi raffinati, femminili o dal sapore borghese. Il risultato? Look dinamici ma di classe, pensati per attraversare con disinvoltura l’intera giornata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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