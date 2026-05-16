Opportunità per aderire a ‘Bike to work' | come chiedere gli incentivi per andare al lavoro in bici

A partire dal 2024, le aziende nella provincia di Ferrara possono partecipare al progetto 'Bike to work 2024-2026', che prevede l’erogazione di incentivi ai dipendenti che scelgono di spostarsi al lavoro in bicicletta o monopattino elettrico. La misura permette alle imprese di offrire contributi chilometrici per incentivare l’uso di mezzi di trasporto sostenibili. La partecipazione è aperta e le aziende interessate possono fare domanda per aderire al programma, che si estenderà fino al 2026.

Per le aziende ferraresi si apre una nuova possibilità di aderire al progetto 'Bike to work 2024-2026' per l'erogazione ai propri dipendenti di incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro effettuati in bicicletta o monopattino elettrico.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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