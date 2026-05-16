Nella periferia di una città della Liguria, le forze dell'ordine hanno scoperto un’attività di traffico di droga nascosta tra gli alberi e lungo i sentieri meno frequentati. Durante un’operazione nel bosco, sono stati trovati quantitativi di sostanze stupefacenti e una somma di denaro contante. L’intervento ha portato al sequestro di diversi involucri di droga e di vari soldi, lasciando intuire una rete di distribuzione attiva in quella zona. La questione è ora al centro di un'indagine ufficiale.

La Spezia, 16 maggio 2026 – Le radici della vegetazione e i sentieri meno battuti della periferia non sono bastati a nascondere un fiorente traffico di sostanze stupefacenti. Un’articolata attività di monitoraggio, portata avanti con costanza dagli investigatori della Squadra Mobile della Spezia, ha permesso di smantellare un sistema di spaccio basato sull’occultamento della droga nelle aree boschive adiacenti al capoluogo. L’operazione si è conclusa con l’ arresto in concorso di due cittadini stranieri, finiti nella rete della Polizia dopo giorni di pedinamenti e osservazioni mirate. L’indagine ha preso slancio nel cuore del Quartiere Umbertino, zona da tempo sotto la lente d’ingrandimento degli agenti per contrastare la vendita al dettaglio di eroina e cocaina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operazione antidroga nel bosco: la terra restituisce dosi e contanti

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