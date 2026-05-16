Schivo, discreto, a tratti taciturno. Mathias Olivera è finito al centro delle polemiche, nonostante la solita ritrosia ai riflettori. Il terzino uruguaiano, nei giorni scorsi, ha concesso un’intervista a Rafa Cotelo nel suo format Por la Camiseta. A far rumore sono state le dichiarazioni sui napoletani alla guida: “Se è un casino guidare a Napoli? La verità è che è davvero complicato. Devi abituarti perché è un po’ come una rotatoria al contrario, contromano. Non gli importa niente.”. Alla domanda, “Non rispettano nulla?”, Mathias ha risposto: “No, qui no. Gli è indifferente, sinceramente. I primi mesi mi incavolavo, dicevo: ma cosa stanno facendo? Sono tutti matti? Non rispettano nulla, non ci sono semafori, non ci sono strisce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Olivera sul traffico a Napoli: "Sembrano tutti matti". Poi chiarisce: "Uno scherzo"

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