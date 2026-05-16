Olbia arrestato al porto | scoperto hashish nascosto in un’auto

Un uomo è stato arrestato al porto di Olbia dopo che i cani antidroga Dante e Semia hanno individuato hashish nascosto all’interno di un’auto. Le forze dell’ordine hanno fermato il veicolo e condotto un’ispezione, trovando la sostanza stupefacente nascosta in un punto non visibile a occhio nudo. Il conducente ha risposto in modo vago alle domande dei finanzieri, che hanno poi proseguito con le verifiche. L’auto è stata sequestrata e l’uomo portato in questura per gli accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come hanno fatto i cani Dante e Semia a scovare l'occultamento?. Perché il conducente ha fornito risposte vaghe ai finanzieri?. Dove erano nascosti esattamente i panetti e gli ovuli di hashish?. Chi attendeva il carico all'arrivo del traghetto Moby Orli?.? In Breve Un chilo e mezzo di hashish con valore di 15 mila euro sequestrato.. I cani Dante e Semia hanno individuato tre panetti e cento ovuli.. La Procura di Tempio Pausania gestisce ora le indagini sulla filiera.. Il traghetto Moby Orli proveniva da Genova sabato 16 maggio 2026.. Un uomo di 54 anni, originario della provincia di Nuoro, è stato arrestato questo sabato 16 maggio 2026 al porto di Olbia dopo lo sbarco dal traghetto Moby Orli proveniente da Genova. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, arrestato al porto: scoperto hashish nascosto in un’auto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hashish nascosto in auto, arrestato 36enne per spaccioNel dettaglio, i militari operanti sorprendevano il predetto mentre si trovava a bordo di un’autovettura Fiat 500, condotta dalla compagna, in una... Leggi anche: Scanzorosciate, scoperto con cinque chili di hashish nascosti in auto e in casa: arrestato Olbia, corriere della droga fermato al porto: sequestrato un chilo e mezzo di hashishBlitz delle Fiamme Gialle al porto di Olbia Isola Bianca. I finanzieri del Gruppo locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 54 anni, originario ... algheroeco.com Sorpreso al porto di Olbia con 1,5 kg di hashish, arrestato corriere proveniente da GenovaAl termine delle operazioni l'uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania ... italpress.com