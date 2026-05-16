Oggi a Firenze si tiene la terza edizione della Giornata regionale dell’affido familiare, un evento dedicato a sensibilizzare sull'importanza di questa forma di tutela per i minori. La manifestazione si svolge presso la Biblioteca delle Oblate, che apre le sue porte nel pomeriggio di sabato 16 maggio. Durante l’iniziativa, sono previsti interventi, incontri e attività dedicate alla promozione dell’affido e alla condivisione di esperienze tra famiglie, operatori e associazioni coinvolte nel settore.

Firenze, 16 maggio 2026 – La Biblioteca delle Oblate sabato 16 maggio apre le sue porte per la terza Giornata regionale toscana dell’Affido Familiare, un’importante occasione di confronto e approfondimento dedicata al tema dell’accoglienza, della tutela dei minori e del valore delle relazioni familiari. L’iniziativa, dal titolo “ Costruire e custodire legami: Generare Futuro ”, prenderà il via alle ore 10 nella sala conferenze Sibilla Aleramo della biblioteca delle Oblate di Firenze. Promossa dalle associazioni Ubi Minor e Famiglie per l’Accoglienza, in co-progettazione con il Centro Affidi del Comune di Firenze, la giornata riunirà famiglie, operatori, istituzioni e associazioni impegnate sui temi dell’affido e dell’adozione, con l’obiettivo di creare uno spazio condiviso di ascolto, dialogo e proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi a Firenze si celebra la terza “Giornata regionale dell’affido familiare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Eccellenza di Toscana: lintervento della presidenza del Consiglio regionale Stefania Saccardi

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "L'affido familiare oggi": ad Atripalda incontro su inclusione, diritti e nuove forme di accoglienza

Firenze celebra la giornata mondiale dell'endometriosi: marcia di sensibilizzazione, incontri e consulenze gratuiteIl capoluogo toscano, tra il 27 e il 29 marzo, ospiterà una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’impatto...

Oggi, a Firenze, i chiostri dell’ex carcere delle Murate si trasformeranno di nuovo in un laboratorio vivo di idee, incontri e visioni per costruire un futuro più equo e sostenibile con Città della Cura bit.ly/cittadellacura… x.com

La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit

Pasquetta a Firenze, è il giorno del picnic più grande d’Italia. Appuntamento al Visarno: regole e orariL’appuntamento è oggi dalle ore 11 alle 20, l’Ippodromo del Visarno di Firenze, che per l’occasione apre le porte al Super PicNic e si trasforma in un grande spazio conviviale dedicato alla ... lanazione.it

Meteo Firenze Peretola OggiA Firenze Peretola oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 15, mentre la minima alle or ... ilmeteo.it