Occhiuto lancia i riformisti di Fi Per ora ci sono compagna e fratello
Il governatore della Calabria ha espresso l’auspicio di una maggiore apertura di Forza Italia sui diritti civili, intervenendo attraverso un’intervista pubblicata sul quotidiano. Finora, le figure più vicine a questa posizione sono state la compagna e il fratello del politico. La discussione si concentra sulle posizioni interne al partito e sui possibili cambiamenti nelle politiche riguardanti le questioni civili. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici, che seguono da vicino gli sviluppi all’interno del partito.
Dio salvi il centrodestra dai «riformisti». Questa categoria dello spirito, che i cronisti politici utilizzano per individuare l’ala più moderata del Pd, ha una caratteristica: individua protagonisti dem che non hanno mai fatto una riforma. Una categoria dello spirito buona solo e soltanto a attaccare la parte più di sinistra dei dem, quella che fa riferimento alla segretaria Elly Schlein, e a vagheggiare scissioni e ribellioni. Ora, pericolosamente, ecco che anche in Forza Italia arrivano i riformisti: evidentemente la parola «liberali» non bastava più per ammantare con un tratto di nobiltà politica coloro i quali, per essere molto chiari,... 🔗 Leggi su Laverita.info
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