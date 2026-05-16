Occhiuto lancia i riformisti di Fi Per ora ci sono compagna e fratello

Il governatore della Calabria ha espresso l’auspicio di una maggiore apertura di Forza Italia sui diritti civili, intervenendo attraverso un’intervista pubblicata sul quotidiano. Finora, le figure più vicine a questa posizione sono state la compagna e il fratello del politico. La discussione si concentra sulle posizioni interne al partito e sui possibili cambiamenti nelle politiche riguardanti le questioni civili. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici, che seguono da vicino gli sviluppi all’interno del partito.

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