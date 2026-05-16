Obblighi di pubblicazione attestazione al 15 giugno | adempimento anche per le scuole

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato una delibera il 15 aprile 2026 che avvia una nuova rilevazione sugli obblighi di pubblicazione. La verifica riguarda anche le scuole e dovrà essere completata entro il 15 giugno. La procedura prevede l'attestazione dell'adempimento di questi obblighi da parte degli enti coinvolti. La rilevazione si inserisce in un'operazione più ampia di controllo e monitoraggio delle pubblicazioni obbligatorie secondo le norme vigenti.

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