Obblighi di pubblicazione attestazione al 15 giugno | adempimento anche per le scuole
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato una delibera il 15 aprile 2026 che avvia una nuova rilevazione sugli obblighi di pubblicazione. La verifica riguarda anche le scuole e dovrà essere completata entro il 15 giugno. La procedura prevede l'attestazione dell'adempimento di questi obblighi da parte degli enti coinvolti. La rilevazione si inserisce in un'operazione più ampia di controllo e monitoraggio delle pubblicazioni obbligatorie secondo le norme vigenti.
L’ Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 168 del 15 aprile 2026, ha avviato la nuova rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. La verifica dovrà fotografare la situazione al 15 giugno 2026, con eventuale successivo monitoraggio al 30 novembre 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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