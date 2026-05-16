Obblighi di pubblicazione attestazione al 15 giugno 2026 | adempimento anche per le scuole

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato una delibera il 15 aprile 2026 che avvia una nuova rilevazione sugli obblighi di pubblicazione. La rilevazione riguarda anche le scuole e si concluderà il 15 giugno 2026, data entro la quale devono essere completate le attestazioni di adempimento. Questa iniziativa coinvolge enti pubblici e istituzioni scolastiche, che devono rispettare le disposizioni previste. La delibera stabilisce le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi di trasparenza.

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