Nursing Up porterà i professionisti in piazza per dire no ad un piano di potenziamento estivo che non convince
Nursing Up ha annunciato che i professionisti del settore si riuniranno in piazza per manifestare contro un piano di potenziamento estivo. La decisione segue le precedenti dichiarazioni di altre sigle sindacali che avevano espresso riserve sulla proposta. La mobilitazione coinvolgerà operatori sanitari di diverse aree e si svolgerà nelle prossime settimane. L’obiettivo è far ascoltare le proprie posizioni sulle modalità di rafforzamento del personale durante il periodo estivo.
Come già anticipato da altre sigle sindacali anche. “Premettiamo che il prossimo martedì 19 maggio - scrive Gianluca Gridelli, rappresentante di Nursing Up Romagna - ci sarà un incontro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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