È stata individuata un'area dedicata all'Academy nel progetto del nuovo stadio amaranto. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui tempi di avvio dei lavori o sulla provenienza dei fondi necessari. La zona scelta si trova nelle vicinanze dell'area destinata alla costruzione dello stadio principale, ma non ci sono ancora date certe riguardo alle fasi di realizzazione. La decisione di inserire l'Academy nel progetto è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

di Andrea Lorentini In attesa di capire quando e da dove cominceranno i lavori del nuovo stadio – per il quale si stanno ultimando le valutazioni tra Guglielmo Manzo (nella foto), l’architetto Fayer e i tecnici sulla reale fattibilità dello spostamento del terreno di gioco – l’ ha annunciato di fatto l’acquisto del Centro Sportivo Academy, un’area di circa 2,5 ettari adiacenti il Comunale che rappresenterà un asset funzionale e complementare al più ampio progetto di sviluppo legato al nuovo stadio. E’ questo il passaggio più significato con il quale il club amaranto ha annunciato l’avvio di una collaborazione strategica con l’ Football Academy, proprietaria del centro sportivo, da anni realtà di riferimento del calcio giovanile e dilettantistico aretino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuovo stadio amaranto. C’è l’area dell’Academy

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